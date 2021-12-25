بعد نجاح ضربات التحالف في استهداف قياداتهم العسكرية.. مليشيات الحوثي تغسل أدمغة الأطفال وترسلهم للقتال

تواصل – فريق التحرير:

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أطفالًا يمنيين تم الزج بهم في شاحنة وهو يرددون أناشيد الحرب التي أرغمتهم عليها مليشيات الحوثي، وهم في طريقهم إلى الموت.

يأتي هذا في وقت نجحت ضربات قوات تحالف دعم الشرعية في تكبيد المليشيات خسائر فادحة من استهداف وتدمير مقرات أسلحة وذخائر للحوثيين، وقتل خبراء وقادة عسكريين بارزين لهم، من بينهم خبراء بالجناح العسكري لحزب الله اللبناني كانوا يقودون العمليات باليمن.

فيما تستمر المليشيات في انتهاكها لحقوق الإنسان واستغلال براءة الأطفال، بعد تلك الخسائر المتتالية التي منيت بها في الأيام القليلة الماضية، حيث تنظم حملات حشد واسعة مستمرة لطلاب المدارس ورواد النوادي الشبابية، والدفع بهم إلى جبهات القتال.

كما تقوم المليشيات المدعومة من إيران، باستخدام المدارس والمساجد والمراكز الصيفية لغسل أدمغة الأطفال وتدريبهم وإرسالهم للقتال.