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هل المتحور “أوميكرون” أقل خطورة من “دلتا” و”جاما” ؟ استشاري يجيب..

هل المتحور “أوميكرون” أقل خطورة من “دلتا” و”جاما” ؟ استشاري يجيب..
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تواصل – فريق التحرير

قال أستاذ الأمراض المعدية، د.نزار باهبري: إن متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، أقل في الخطورة من المتحورات الأخرى مثل “دلتا” و”جاما”.

وكشف في تصريحات تلفزيونية، أن السلالة الجديدة أقل خطورة من متحورات فيروس كورونا ، وذلك بناءً على معدل الإصابات في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأضاف الاستشاري أن نسبة المحتجزين بالعناية المركزة في بريطانيا 1200حالة، وهو عدد قليل جدًا، مقارنة بعدد الإصابات المترفع والذي وصل إلى 120 ألف إصابة.

وأشار أن احتجاز القليل من مصابي كورونا في غرف العناية المركزة، يؤكد عدم خطورته لو قرناه بغيره من المتغيرات.

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