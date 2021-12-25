هل أوشك حظر التجول ؟ بعد ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في دول الخليج..

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ارتفع منحنى الإصابة بفيروس كورونا في دول الخليج، وأعلنت الدول عودة ارتفاع معدل الاصابات بعدما شهدت انخفاضًا ملموسًا الفترة الماضية، حيث اتخذت دول مجلس التعاول الخليجي، عددًا من الإجراءات الاحترازية المشددة، مطالبة مواطنيها بضرورة توخي الحذر، والعمل على سرعة استكمال الجرعات التنشيطية، وأخذ اللقاحات المحصنة ضد الفيروس.

وكان أعلى معدل إصابات بين دول الخليج، في دول الامارات حيث سجلت 1002 إصابة جديدة، فيما سجلت الكويت أقل اصابة جديدة بالفيروس.

وأوصت أكثر من دولة بضرورة التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، والحرص على غسل اليدين، وسرعة تلقى التطعيمات المقررة والمحصنة لمواجهة الوباء والحد من انتشاره.

يأتي هذا في وقت عاد فيه الحديث عن عودة حظر التجول، وتصدر هاشتاق ” #حظر_التجول ” و ” #الحظر_الكلي ” ، قائمة الترند على “تويتر” في المملكة ، وذلك بعد نقاش بين المغردين حول مدى إمكانية إعادة فرض الحظر الكلي بعد ارتفاع المنحنى الوبائي للإصابات خلال أيام الأسبوع.

المملكة: تسجيل 332 حالة جديدة بفيروس كورونا

ففي المملكة أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية ،332 حالة مؤكدة وتعافي 121 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (36) حالة، مؤكدة أن إجمالي الإصابات بلغ 552081 حالة.

الكويت تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وسجلت الكويت 170 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 414761.

قطر تسجل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيما أعلنت قطر تسجيل 248 إصابة جديدة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي الإصابات 213 إصابة جديدة ضمن المجتمع، و35 حالة ضمن المسافرين.

البحرين تسجل 181 إصابة جديدة بكوفيد 19

في الوقت نفسه سجلت البحرين 181 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغت الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد 278,875.

الإمارات تسجل 1002 إصابة جديدة بكورونا

فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، لأعلى تسجيلًا لعدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1,002 إصابة جديدة، وإجمالي الإصابات بلغ 746,557 إصابة.