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الفتح لن يواجه الهلال فقط .. غدًا هناك خصم أشد ..

الفتح لن يواجه الهلال فقط .. غدًا هناك خصم أشد ..
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن نادي الفتح أنه في مهمة صعبة في المواجهة التي تجمعه بنادي الهلال غدًا، بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف الفريق.

وأكد النادي أن في مباراة الغد سيواجه منافسه الهلال، ولكن الخصم الحقيقي هو فيروس كورونا، والإصابات التي ضربت صفوف الفريق قبل ساعات من اللقاء المرتقب.

وقال عبر صفحته في “تويتر”، “مهمة مختلفة غدًا.. المنافس هو الهلال والخصم هو كورونا..  الموعد 5:5 مساءً… النصائح هي أن نتعاون ما نتهاون.. نسمع الكلام ونحافظ على مستوانا”.

وفي وقت سابق أعلنت إدارة النادي، إصابة 6 من اللاعبين بفيروس كورونا، وتأكد غيابهم عن مباراة الهلال غدًا.

وأوضحت أن الإصابة بفيروس كورونا، طالت اللاعبين؛ مروان سعدان وقاسم لاجامي وحسن الحبيب وصالح النشمي، وذلك قبل المواجهة المقرر إقامتها يوم غد أمام نادي الهلال.

يأتي هذا في وقت ناشدت فيه وزارة الصحة، الجميع بضرورة توخي الحذر والتقييد بالإجراءات الاحترازية، بعد رصد زيادة منحنى الإصابة اليومية بفيروس كورونا.

وطالبت الوزارة بضرورة الالتزام بعدد من إجراءات الوقاية من الفيروس، من سرعة تلقي اللقاح، وارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الجسدي، في وقت كثر فيه الحديث عن عودة حظر التجول ، بعدما تصدر هاشتاق  “ #حظر_التجول ” ، قائمة الترند على “تويتر” في المملكة.

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