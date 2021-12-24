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“الأباتشي” يطالب جمهوره بالدعاء له يوم الجمعة: “علها تكون ساعة إجابة”

“الأباتشي” يطالب جمهوره بالدعاء له يوم الجمعة: “علها تكون ساعة إجابة”
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تواصل – فريق التحرير:

طالب لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني عبدالرحمن البيشي، محبيه وجمهوره والمسلمين بالدعاء له بعدما أنهكه المرض.

وقال عبر حسابه على “تويتر”: ” التصلب الجانبي الضموري .. انهك جسدي لسنوات.. بصعوبة الكلام والبلع ..وشلل الاطراف وضمور العضلات.. اطلب منكم الدعاء في هذا اليوم الفضيل علها تكون ساعة_استجابه “.

ويعاني البيشي الملقلب بالأباتشي والبالغ من العمر 39 عامًا، من مرض التصلب الجانبي، والذي أصيب به شهر أكتوبر 2019، والتصلب الجانبي الضموري هو أحدى أنواع أمراض الخلايا العصبية الحركية، والتي تسبب خلل في النظام الوظيفي في الأعصاب التي تتحكم في حركة  العضلات.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

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    زائر

    ماعندك ولا سالفه
    لا حول ولا قوة الا بالله

  2. ١
    زائر

    ههههههه اقول الا الدين لا تفتون وتسوون من روسكم اذا وصلتوا وأقمتو حسب علمي وما درسنا انكم ما تفطرون عشان كوره . وبعدين روسيا بارده 😂 حاولو تغيرون هالفكره . وأنوو النيّه الطيبه والزينه غدي اموركم تزين لا تتدهور زياده 🏃🏃 والقضاء صعب وثقيل عليكم بعدين .