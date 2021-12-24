قرار “غريب” جديد من زعيم كوريا الشمالية.. !

تواصل – وكالات :

في بادرة جديدة وغريبة لزعيم كوريا الشمالية، قام “كيم جونغ أون” ، بتوزيع السمك مجانًا على طبقة معينة من الشعب الكوري الشمالي.

ووفقاً لما نشره حساب “سي إن بي سي” فقد تم توزيع السمك مجانًا على الطبقة الأكثر نفوذًا وتأثيرًا في البلاد.

وأوضح خبراء أن هذا الإجراء تقليد نهجه والد “كيم” مع البعض من شعبه، وأرجعوا السبب بهذا التقليد لتعزيز الولاء له.

وشهد اقتصاد كوريا الشمالية، أكبر انكماش له منذ 23 عامًا في عام 2020 .

جدير بالذكر أن زعيم كوريا الشمالية، كان قد أمر بمنع الضحك في البلاد وذلك تزامنًا مع ذكرى وفاة والده، كما منع ارتداء السترات الجلدية على الشعب الكوري.