كيف تتم محاكمة الأجانب المتهمين بغسل الأموال بعد مغادرتهم المملكة؟ .. النيابة العامة توضح

تواصل – فريق التحرير:

كشفت النيابة العامة، طريقة محاكمة المتهمين الأجانب بتهمة غسل الأموال التي ارتكبوها داخل المملكة، ثم هربوا للخارج .

وأوضح عضو وحدة مكافحة غسل الأموال بالنيابة العامة، عبد الله الزهراني بحسب قناة العربية، أنه كي يتم محاكمة المتهمين الموجودين خارج المملكة تقدم وحدة التعاون الدولي طلبًا لدولهم لتسليمهم إلى المملكة لمحاكمتهم لديها.

وأشار إلى أن تلك الدول من حقها تسليم المتهمين للمملكة لمحاكمتهم، أو أن تتعهد للمملكة بمحاكمتهم في محاكمها المختصة بذلك.

وأوضح الزهراني أن المتهمين بقضايا غسل الأموال داخل المملكة يحاكمون أمام محاكم مختصة.