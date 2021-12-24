الساعة قد تتغير.. علماء يكشفون عن زيادة معدل دوران الأرض

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كشف عدد من العلماء أن الأرض تدور حاليًا بشكل أسرع مما كانت عليه قبل نصف قرن، وأنها إذا استمرت في تسريع حركتها، فقد تنتج عن ذلك إزالة ثانية واحدة من الساعة الذرية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد تباينت سرعة دوران كوكبنا حول محوره عبر التاريخ، فمنذ ملايين السنين، كانت الأرض تدور حول نفسها 420 مرة في السنة، لكنها الآن تفعل ذلك 365 مرة في السنة.

ومع ذلك، في بعض الأحيان تختلف سرعة الدوران بشكل طفيف، مما يؤثر على الساعة الذرية التي تتحكم في ضبط الوقت العالمي.

والساعة الذرية دقيقة للغاية، وتقيس الوقت بحركة الإلكترونات في الذرات التي تنتقل بين مستويات طاقة عليا ودنيا.

وحذر عالم المختبر الفيزيائي الوطني البريطاني، بيتر ويبرلي، بأنه إذا زاد معدل الدوران أكثر، فقد تكون هناك حاجة إلى إزالة ثانية واحدة من الساعة الذرية.