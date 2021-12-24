بعد وفاة مواطن ومقيم في جازان.. هاشتاق الحوثي يتصدر الترند للتنديد بجرائمه تجاه المدنيين

تواصل – فريق التحرير:

تتوالى جرائم مليشيا الحوثي يومًا بعد يوم، فيستهدفون المدنيين؛ سواء في اليمن أو في المملكة، وآخر تلك الجرائم محاولة استهداف جازان ونجران والتي أسفرت عن وفاة مواطن ومقيم يمني.

وتصدر هاشتاق #الحوثي الترند على موقع تويتر، حيث أدان كثير من الشخصيات العامة والمغردون، ما تقوم به هذه المليشيات المدعومة من إيران.

من جانبه قال سفير المملكة لدى لبنان، وليد بخاري: ” مِنْ أبرهة الحبشي إلى عبدالملك الحوثي، كلاهما انطلقا مِنْ اليمن لتهديد مكة المكرمة، وكلاهما رجما من السَّماء.

وأشار إلى ما صرحت به الخارجية الأميركية، حيث أكدت أن الدَّعم الإيراني لميليشياتها في المنطقة يُهدد الأمن الإقليمي والدولي .

من جانبه قال الإعلامي مفرح الشقيقي : ” أبطال التحالف يخوضون معارك قوية لحماية المدنيين ، ولردع المليشيا الإرهابية ، وللرد على كل تهديد، يستحقون منّا دعاءً لا ينقطع ، اللهم انصرهم ، وسدد رميهم ، وادحر عدّوهم.”

وأضاف الشقيقي : ” أما الحوثي فسيظل عميلًا إيرانيًا إرهابيًا مرتزقًا ، وكلما حاول المساس بشبرٍ من أرضنا؛ سيجد قوةً تردعه”.

من جهة تطرق وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني إلى قضية المختطفين والأسرى لدى مليشيا الحوثي ، وأوضح أن اعتراف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باحتجاز ثلاثة آلاف من الأسرى والمختطفين في أحد المواقع العسكرية بالعاصمة المختطفة صنعاء، جريمة حرب، ودليل إدانة على استمرارها في استخدام المدنيين بمن فيهم الأسرى المختطفين دروعًا بشرية؛ في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية”.

وأضاف : “نحمل مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن سلامة الآلاف المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء واسرى الجيش والمقاومة، والذين يعانون ظروف سيئة وتعرض حياتهم للخطر عبر تجميعهم بالآلاف في معتقلات غير قانونية مستحدثة في مواقع عسكرية”.

وتابع : “طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة بإدانة هذه الجريمة النكراء والضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استخدام الأسرى المختطفين دروعًا بشرية، والتنفيذ الفوري لاتفاق السويد بخصوص تبادل كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) دون قيد أو شرط”.

وأعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، تفاصيل تنفيذ عملية عسكرية فورية استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران.

وأوضح التحالف، أنه قد تم تدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ البالستية والأسلحة بمحافظة صعدة.

وأشار التحالف، إلى أنه قد تم تدمير ٤ مخازن للصواريخ البالستية والمسيرات بمحافظة المحويت مديرية المحويت.

وكانت قوات التحالف، قد أعلنت اليوم، عن سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران في محاولة لاستهداف المدنيين.

كما أعلنت قوات التحالف عن سقوط مقذوف معادٍ على ورشة في صامطة بمنطقة جازان.