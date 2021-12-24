الهجوم على قنصلية روسيا في أوكرانيا.. وإجراء عاجل من موسكو

تواصل – وكالات :

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، القائم بأعمال السفارة الأوكرانية، فاسيلي بوكوتيلو، للاحتجاج على الهجوم على قنصلية روسيا في مدينة لفوف الأوكرانية.

وقالت الخارجية الروسية إن شخصًا ألقى قنبلة حارقة على القنصلية الروسية في لفوف بأوكرانيا، مضيفة أنها قدمت احتجاجًا رسميًا على الهجوم الذي وصفته بأنه “عمل إرهابي”، بحسب العربية نت.

من جانبها قالت الشرطة الأوكرانية في لفوف إنها فتحت تحقيقًا في الحادث الذي وصفته بأنه حادث “من أعمال الشغب”.

يأتي هذا الهجوم في ظل أسابيع من التوتر المتصاعد الذي زاد من خطر اندلاع حرب بين الجارتين، على الرغم من أن روسيا تنفي وجود أي نوايا عدوانية.

يشار إلى أن الجيش الأوكراني يخوض منذ عام 2014 نزاعا ضد انفصاليين موالين لموسكو في منطقتين على الحدود روسيا، بعدما ضمت شبه الأخيرة جزيرة القرم.

كما تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون غالبا موسكو بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود دعماً للانفصاليين، ما ينفيه باستمرار الكرملين.