تحذير لمرضى النقرس.. تجنبوا تناول هذه الأطعمة!

تواصل – وكالات :

حذر المركز الاتحادي للتغذية، مرضى النقرس من تناول الأطعمة الغنية بمادة “البيورين”، مشيراً إلى أنها تتحول في الجسم إلى حمض اليوريك المعروف أيضا بحمض البوليك، والذي يعزز نوبات النقرس.

وكشف المركز الألماني عن الأطعمة الغنية بمادة “البيورين” كالتالي: البقوليات (مثل الفول والبازلاء والعدس) وبعض الخضروات (مثل السبانخ والهليون) والخميرة والأحشاء الداخلية للحيوان والأسماك الدهنية (مثل الماكريل والرنجة وثعبان البحر والسردين) وفواكه البحر، بالإضافة إلى السكر وبدائل السكر مثل السوربيتول والفركتوز، بينما ينبغي تناول اللحوم قليلة الدسم بكمية لا تزيد عن 100 إلى 150 غرامًا يوميًا، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

ونصح المركز بشرب السوائل بكثرة بمعدل لا يقل عن لترين يوميًا، خاصة الماء وشاي الأعشاب غير المحلى؛ حيث تساعد السوائل الجسم على التخلص من حمض البوليك الزائد عبر الكلى.