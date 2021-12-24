عاجل.. “التحالف”: عملية عسكرية فورية استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران

تواصل – واس :

أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، تفاصيل تنفيذ عملية عسكرية فورية استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران.

وأوضح التحالف، أنه قد تم تدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ البالستية والأسلحة بمحافظة صعدة.

وأشار التحالف، إلى أنه قد تم تدمير ٤ مخازن للصواريخ البالستية والمسيرات بمحافظة المحويت مديرية المحويت.

وكانت قوات التحالف، قد أعلنت اليوم، عن سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران في محاولة لاستهداف المدنيين.

كما أعلنت قوات التحالف عن سقوط مقذوف معادٍ على ورشة في صامطة بمنطقة جازان.