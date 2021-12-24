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بيان أمني بشأن 4 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بالقصيم

بيان أمني بشأن 4 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بالقصيم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على 4 أشخاص أتلفوا جهاز رصد آلي “ساهر” في أحد الطرق العامة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن المتابعـة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على 4 مواطنين أتلفـوا جهاز “ساهر”.

وأضاف أنه جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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