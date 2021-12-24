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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تطوير رقائق إلكترونية تطيل عمر بطاريات شحن الهواتف لمدة أسبوع

تطوير رقائق إلكترونية تطيل عمر بطاريات شحن الهواتف لمدة أسبوع
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تواصل – وكالات:

كشفت شركتا “سامسونج” و”آي بي إم” عمالقتين التكنولوجيا، عن تطوير رقائق إلكترونية، تعمل على تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير، بطريقة قد تؤدي لإطالة عمر البطارية لمدة أسبوع، حسب “روسيا اليوم”.

وأوضح المعلومات التي سربتها الشركتان، أنهما بصدد تصميم جديد لتكديس “الترانزستور” على الرقائق بجميع أنواعها بشكل عمودي لتقليل استهلاك الطاقة.

وأضافت أن التصميم الجديد يهدف إلى الوصول لشرائح أكثر كثافة، والسماح للتيار بالتدفق لأعلى ولأسفل، بدلا من المرور الأفقي المستخدم حاليًا في معظم الهواتف الذكية.

وأشارت إلى أن التصميم الجديد سيصبح قادرًا على مضاعفة السرعة في المعالجات وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 85%، ما يثير فكرة بطاريات الهواتف المحمولة التي يمكن أن تستمر لأكثر من أسبوع دون شحن.

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