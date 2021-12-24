بعد النصر.. “كورونا” يضرب صفوف فريق جديد بالدوري

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة نادي الفتح الرياضي، إصابة 4 من اللاعبين بفيروس كورونا، وتأكد غيابهم عن مباراة الهلال غدًا.

وأوضحت أن الإصابة بفيروس كورونا، طالت اللاعبين؛ مروان سعدان وقاسم لاجامي وحسن الحبيب وصالح النشمي، وذلك قبل المواجهة المهمة المقرر إقامتها يوم غد أمام نادي الهلال.

وكان نادي النصر أعلن في وقت سابق إصابة ثنائي خط الدفاع علي لاجامي ونايف الماس وطبيب الفريق بالفيروس.

وقبل أيام أعلن نادي الهلال تأجيل تدريباته لمدة 24 ساعة لوجود حالة اشتباه، حيث أثبتت التحاليل الطبية إصابة محمد البريك.

يأتي هذا في وقت ناشدت فيه وزارة الصحة، الجميع بضرورة توخي الحذر والتقييد بالإجراءات الاحترازية، بعد رصد زيادة منحنى الإصابة اليومية بفيروس كورونا.

وطالبت الوزارة بضرورة الالتزام بعدد من إجراءات الوقاية من الفيروس، ومنها:سرعة تلقي اللقاح، وارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الجسدي، وتعقيم اليدين وغسلها باستمرار.