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كنت نصرانياً وهداني الله للإسلام.. تغريدة لبرازيلي عن الاحتفال بـ”الكريسماس” تثير الإعجاب

كنت نصرانياً وهداني الله للإسلام.. تغريدة لبرازيلي عن الاحتفال بـ”الكريسماس” تثير الإعجاب
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تواصل – فريق التحرير:

نشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي يدعى رودريقو من البرازيل، أنه كان نصرانياً ومَنّ الله عليه بالإسلام، وأنه يتعجب من احتفال بعض المسلمين بعيد يعتقد النصارى أنه يوم ولد فيه ابن الله – سبحانه هو الغني.

وقال رودريقو في تغريدة له على “تويتر”: “كنت نصرانياً فهداني الله للإسلام.. أتعجب كيف يحتفل المسلم الأصلي بعيد يعتقد النصارى أنه يوم ولد فيه ابن الله – سبحانه هو الغني.. كيف يقرأ قل هو الله أحد يوميا، ثم يحتفل ويبتهج ويهنئ بيوم هو نقيض للتوحيد جملة و تفصيلا…لقد جئتم شيئا ادا”.

وتفاعل مع تغريدته العديد من النشطاء على مواقع التواصل، سائلين -الله تعالى- له الثبات على الإسلام وأن يتقبل منه.

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