قرار أمريكي عاجل بفك الحظر وفتح الحدود أمام 8 دول أفريقية

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر مطلعة اليوم، أن الإدارة الأمريكية في طريقها لرفع قيود السفر التي فرضتها، الشهر الماضي، على 8 دول إفريقية، بسبب مخاوف من انتشار متحور أوميكرون.

وأوضحت أن الأجانب الذين منعوا من دخول أمريكا لأنهم كانوا في واحدة من الدول الثماني، خلال الأيام الماضية سيتم السماح لهم بالدخول بعد الساعة 12:01 من صباح يوم 31 من ديسمبر الجاري، حسب “رويترز”.

كانت الولايات المتحدة قررت أواخر الشهر الماضي، منع دخول غير الأمريكيين الذين كانوا في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزامبيق وملاوي، وذلك بعد تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، في هذه البلدان إثر اكتشافه أول مرة في جنوب إفريقيا.

فيما أوصت المراكز الصحية الأمريكية، برفع القيود عن السفر، مؤكدة أنه لن يكون له تأثير كبير على الإصابات المنتشرة في البلاد على نحو غير مسبوق.