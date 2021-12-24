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دراسة تكشف عن فوائد مذهلة للبرقوق في إنقاص الوزن

دراسة تكشف عن فوائد مذهلة للبرقوق في إنقاص الوزن
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تواصل – وكالات :

كشفت دراسة جديدة ، أن الأشخاص الذين يتناولون البرقوق، تنخفض لديهم مستويات الكوليسترول في الدم، ويشعرون بالامتلاء بشكل أكبر من غيرهم، مما يمنع زيادة الوزن لديهم.

وبحسب الباحثين فإن مستويات الجوع تنخفض لدى الأشخاص الذين يتناولون البرقوق، مما يؤدي إلى انخفاض في استهلاكهم للمزيد من الطعام.

ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة ليفربول، أن تناول البرقوق بانتظام يمكن أن يساعد في التحكم بالشهية مع تقليل استهلاك السعرات الحرارية بشكل عام، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.

وقد أجريت الدراسة على مرحلتين، في المرحلة الأولى، قارن الباحثون مستويات الشبع والشهية والسعرات الحرارية لدى المشاركين الذين تناولوا وجبة خفيفة إما من البرقوق أو الزبيب أو حلوى تشبه حلوى الهلام، وكلها متشابهة من حيث السعرات الحرارية.

وجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا البرقوق استهلكوا أقل عدد من السعرات الحرارية بشكل عام في وجبات الطعام اللاحقة، كما أفاد الأشخاص الذين تناولوا البرقوق بخفض مستويات الجوع لديهم، وتحسن شعورهم بالشبع، وزيادة القدرة على تناول كميات أقل من الطعام في الوجبات اللاحقة.

في المرحلة الثانية من الدراسة، ركز الباحثون بشكل خاص على فقدان الوزن، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: أولئك الذين اتبعوا برنامجًا لفقدان الوزن لمدة 12 أسبوعًا مع البرقوق كوجبة خفيفة، وأولئك الذين اتبعوا نفس البرنامج ولكن تم تزويدهم فقط بالإرشادات حول الوجبات الخفيفة الصحية.

بينما لم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين من حيث الوزن المفقود، شهدت المجموعة التي تناولت البرقوق فقدان وزن أكبر في المتوسط من المجموعة التي تلقت فقط إرشادات تناول وجبات خفيفة صحية.

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