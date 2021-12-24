جرس إنذار للجميع.. منحنى إصابات كورونا في المملكة يواصل الارتفاع ويتخطى حاجز الـ300

تواصل – فريق التحرير:

شهدت المملكة ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الأخير، الأمر الذي حذر منه متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، قد أكد أن المنحنى الوبائي في المملكة لإصابات فيروس كورونا يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، خلال رصد الحالات الإيجابية للإصابة بالفيروس.

وأضاف العبد العالي أن المنحنى الوبائي، مر على مدار العام بارتفاعات ثم حدث نزول -ولله الحمد-، ثم عاد الآن وارتفع مرة أخرى، الأمر الذي يدعو للقلق.

إليكم منحنى إصابات كورونا في المملكة خلال أسبوع:

السبت : 116

الأحد : 104

الإثنين : 146

الثلاثاء : 222

الأربعاء : 252

الخميس : 287

اليوم الجمعة : 332

يذكر أن مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة “وقاية”، الدكتور عماد المحمدي، قد توقع أن تشهد المملكة ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة.

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل تطهير الأيدي، ولبس الكمامة دائما سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة خاصة الأماكن المزدحمة، إضافة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة.