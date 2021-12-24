الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

جرس إنذار للجميع.. منحنى إصابات كورونا في المملكة يواصل الارتفاع ويتخطى حاجز الـ300

جرس إنذار للجميع.. منحنى إصابات كورونا في المملكة يواصل الارتفاع ويتخطى حاجز الـ300
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت المملكة ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الأخير، الأمر الذي حذر منه متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، قد أكد أن المنحنى الوبائي في المملكة لإصابات فيروس كورونا يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، خلال رصد الحالات الإيجابية للإصابة بالفيروس.

وأضاف العبد العالي أن المنحنى الوبائي، مر على مدار العام بارتفاعات ثم حدث نزول -ولله الحمد-، ثم عاد الآن وارتفع مرة أخرى، الأمر الذي يدعو للقلق.

إليكم منحنى إصابات كورونا في المملكة خلال أسبوع:

السبت : 116

الأحد : 104

الإثنين : 146

الثلاثاء : 222

الأربعاء : 252

الخميس : 287

اليوم الجمعة : 332

يذكر أن مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة “وقاية”، الدكتور عماد المحمدي، قد توقع أن تشهد المملكة ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة.

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل تطهير الأيدي، ولبس الكمامة دائما سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة خاصة الأماكن المزدحمة، إضافة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة.

مواد ذات صلة

ارتفاع جديد في إصابات كورونا بالمملكة وتسجيل 332 حالة خلال 24 ساعة

ارتفاع جديد في إصابات كورونا بالمملكة وتسجيل 332 حالة خلال 24 ساعة

هل نعود للحجر الصحي بعد ارتفاع إصابات كورونا في المملكة؟.. وقاية تجيب (فيديو)

هل نعود للحجر الصحي بعد ارتفاع إصابات كورونا في المملكة؟.. وقاية تجيب (فيديو)

ما الفرق بين اللقاحات التقليدية ولقاحات الحامض النووي؟ .. «الصحة» توضح

ما الفرق بين اللقاحات التقليدية ولقاحات الحامض النووي؟ .. «الصحة» توضح

دولة خليجية ترصد 12 حالة إصابة بـ«أوميكرون» لمسافرين قادمين من أوروبا

دولة خليجية ترصد 12 حالة إصابة بـ«أوميكرون» لمسافرين قادمين من أوروبا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>