“الزكاة والضريبة” تعلن إغلاق منفذ الدّرة مؤقتًا وتكشف عن البديل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إغلاق منفذ “الدّرة”، التابع لمحافظة حقل بمنطقة تبوك، مؤقتًا ابتداءً من يوم الأحد 22 جمادى الأولى 1443هـ، الموافق 26 ديسمبر 2021م عند الساعة 12:00 ظهرًا، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة التي ستستغرق 45 يومًا.

وأوضحت الهيئة، أنه بإمكان المسافرين القاصدين لمنفذ الدّرة من الجانبين السعودي والأردني التوجه إلى منفذ “حالة عمّار” بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف.

وأشارت إلى أن المنفذين سيقدمان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور بكفاءة عالية وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات العاملة بالمنفذين.