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هاشتاق “#القوات_الجوية_الملكية_السعودية” يتصدر الترند احتفاءً بتدمير مخازن الأسلحة الحوثية

هاشتاق “#القوات_الجوية_الملكية_السعودية” يتصدر الترند احتفاءً بتدمير مخازن الأسلحة الحوثية
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#القوات_الجوية_الملكية_السعودية”، اليوم، قائمة الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة.

يأتي هذا بعد الضربات القوية والدقيقة التي نفذها طيران قوات تحالف دعم الشرعية، أمس، واستهدفت عناصر مليشيا الحوثي في اليمن ومخازن الأسلحة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الهاشتاق، معبرين عن فرحتهم بنجاح ضربات القوات الجوية ودقه الاستهداف، داعين – الله تعالى- أن ينصرهم ويسدد رميهم.

وكان التحالف قد أعلن مراقبة عمليات نقل الحوثيين لأسلحة في ملعب الثورة الرياضي في صنعاء، فأمهل المليشيات الحوثة أمس لـ 6 ساعات، وذلك بعدما أنذرهم من خطورة وضع الأسلحة والذخيرة في الملعب .

وطالب التحالف الحوثيين بسرعة إخراج الأسلحة من العين المدني وإرجاعه لحالته الطبيعية، ونتيجة لعدم استجابة المليشيات، وبعد انتهاء المهلة بدأ تنفيذ علمياته، محذرًا المدنيين من عدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف.

وانطلق طيران التحالف لتدمير 9 مخازن للأسلحة بعد أن نقلها الحوثيون للمعسكر في العاصمة، مؤكدًا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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