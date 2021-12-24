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متى يتم احتساب المطلقة كأسرة مستقلة لاستحقاق معاش الضمان المطور؟.. الموارد البشرية توضح

متى يتم احتساب المطلقة كأسرة مستقلة لاستحقاق معاش الضمان المطور؟.. الموارد البشرية توضح
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارةالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالة التي تسجل خلالها المطلقة كأسرة مستقلة للحصول على الضمان الاجتماعي المطور.

جاء ذلك على استفسار حول هذا الأمر، حيث أوضحت أنه يتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر “كأسرة مستقلة” سواءً كانت تسكن في منزل والدها أو غيره، ولا يشترط استقلالها في المسكن.

وكانتالموارد البشريةقد أوضحت أن نظام الضمان الاجتماعي المطور، ينظر إلى الافراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال سكن المطلقة مع أفراد أسرتها فتسجل كتابع للعائل ، ويمكن أن تسجل بشكل مستقل في حال أثبتت استقلاليتها.

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