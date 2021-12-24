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بيان أمريكي عاجل بشأن تزويد إيران لميليشيا الحوثي بالأسلحة

بيان أمريكي عاجل بشأن تزويد إيران لميليشيا الحوثي بالأسلحة
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تواصل – فريق التحرير:

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم، المحاولات الإيرانية المستمرة في مد وتزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة، مؤكدة أن ذلك يطيل أمد الحرب في اليمن ويقتل الكثير من المدنيين الأبرياء.

وأكدت أن ما تفعله أيران من نقل الأسلحة والمعدات للحوثيين يُعد انتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، وفق “العربية”.

وأوضحت أن تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين يتسببت في مأساة للمدنيين في اليمن، مشددة على التزامها بمواجهة التهديد الإيراني في المنطقة.

يأتي هذا بعد يوم من عثور البحرية الأمريكية، على أسلحة ذخيرة  إيرانية كانت في طريقها إلى اليمن على متن قارب صيد في شمال بحر العرب وبطرق غير مشروعة.

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