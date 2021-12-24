هل نعود للحجر الصحي بعد ارتفاع إصابات كورونا في المملكة؟.. وقاية تجيب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

علق مسؤول بهيئة الصحة العامة (وقاية)، على إمكانية اللجوء لإجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل العودة للحجر الصحي.

وقال الدكتور عماد المحمدي مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بوقاية بحسب “الإخبارية”، أن اللجوء للحجر الصحي يعتمد على عدة عوامل.

وأضاف على سبيل المثال، الآن الحالات المصابة بمتحور أوميكرون قليلة، والمعيار الأساسي لتشديد الإجراءات الاحترازية هو الضغط على المستشفيات والعنايات المركزة.

يأتي هذا في وقت تصدر فيه هاشتاق “حظر التجول”، قائمة الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة، وذلك بعد نقاش بين المغردين حول مدى إمكانية إعادة فرض الحظر الكلي بعد ارتفاع المنحنى الوبائي لإصابات كورونا في المملكة خلال الأيام الأخيرة.

وفي وقت سابق حسمت وزارة الصحة الجدل بشأن العودة إلى فرض الاحترازات الصحية المشددة في المملكة، حيث قال متحدث الصحة في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه لا عودة إلى الحجر والاحترازات الصحية المشددة – بمشيئة الله-، والتي كان لابد منها في مراحل سابقة، مشيراً أن الوضع الآن تغير نظراً لتوفر اللقاحات ووعي المجتمع، والإقبال على الجرعة التنشيطية.