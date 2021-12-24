بعد النجاح المبهر.. التلفزيون الأمريكي يسلط الضوء على عملية جراحية نادرة أجراها طبيب سعودي

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمركز كليفلاند الطبي بالولايات المتحدة د. هاني نجم: إن التلفزيون الأمريكي سلط الضوء على العملية الجراحية النادرة التي أجراها، أمس، لإزالة ورم لجنين في رحم أمه.

ونشر نجم مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، يظهر محاكاة للعملية الجراحية الفريدة من نوعها، حيث تمكن من استئصال الورم من قلب الجنين.

وأوضح نجم، أنه تمكن من استئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، وأرجع الجنين إلى الرحم ليكتمل الحمل حتى الولادة، وذلك بمعاونة فريق جراحة الأجنة في المركز الطبي.