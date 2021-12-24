الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لحظة انطلاق طيران التحالف لقصف ملعب الثورة بصنعاء

لحظة انطلاق طيران التحالف لقصف ملعب الثورة بصنعاء
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انطلاق طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، لقصف مخازن الأسلحة وتجمعات الحوثي، في ملعب الثورة في صنعاء.

وأظهر المقطع، الذي نشره الصحفي والإعلامي عناد العتيبي عبر حسابه في “تويتر”، انطلاق طيران التحالف قبل قليل لدك مواقع الأسلحة في ملعب الثورة بالعاصمة اليمنية.

وفي وقت سابق من مساء يوم أمس الخميس، منح التحالف دعم الشرعية، ميليشيا الحوثي مهلة ست ساعات لإخلاء ملعب الثورة من السلاح بدءا من الثامنة مساء الخميس بتوقيت صنعاء.

وطالب التحالف بإعادة الموقع المدني إلى حالته الطبيعية، محذرا من إسقاط الحماية عن الملعب وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وأشار تحالف دعم الشرعية، إلى أن قراره الوشيك بإسقاط الحماية يؤسس على نصوص وأحكام القانون الدولي، بعد تحول الملعب إلى مخزن للسلاح.

مواد ذات صلة

عاجل.. التحالف: دمرنا 9 مخازن للأسلحة بعد أن نقلها الحوثيون للمعسكر

عاجل.. التحالف: دمرنا 9 مخازن للأسلحة بعد أن نقلها الحوثيون للمعسكر

مشاهد حية.. القوات الجوية الملكية السعودية تدك مخازن أسلحة «الحوثي» بصنعاء

مشاهد حية.. القوات الجوية الملكية السعودية تدك مخازن أسلحة «الحوثي» بصنعاء

التحالف:  استهداف مخازن للحوثيين بمعسكر التموين بصنعاء

التحالف:  استهداف مخازن للحوثيين بمعسكر التموين بصنعاء

بعد انتهاء المهلة.. التحالف: راقبنا عمليات نقل أسلحة وجاري تدميرها في العاصمة صنعاء

بعد انتهاء المهلة.. التحالف: راقبنا عمليات نقل أسلحة وجاري تدميرها في العاصمة صنعاء

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>