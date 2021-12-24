لحظة انطلاق طيران التحالف لقصف ملعب الثورة بصنعاء

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انطلاق طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، لقصف مخازن الأسلحة وتجمعات الحوثي، في ملعب الثورة في صنعاء.

وأظهر المقطع، الذي نشره الصحفي والإعلامي عناد العتيبي عبر حسابه في “تويتر”، انطلاق طيران التحالف قبل قليل لدك مواقع الأسلحة في ملعب الثورة بالعاصمة اليمنية.

وفي وقت سابق من مساء يوم أمس الخميس، منح التحالف دعم الشرعية، ميليشيا الحوثي مهلة ست ساعات لإخلاء ملعب الثورة من السلاح بدءا من الثامنة مساء الخميس بتوقيت صنعاء.

وطالب التحالف بإعادة الموقع المدني إلى حالته الطبيعية، محذرا من إسقاط الحماية عن الملعب وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وأشار تحالف دعم الشرعية، إلى أن قراره الوشيك بإسقاط الحماية يؤسس على نصوص وأحكام القانون الدولي، بعد تحول الملعب إلى مخزن للسلاح.