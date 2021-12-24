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مشاهد حية.. القوات الجوية الملكية السعودية تدك مخازن أسلحة «الحوثي» بصنعاء

مشاهد حية.. القوات الجوية الملكية السعودية تدك مخازن أسلحة «الحوثي» بصنعاء
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، عن تدمير مخازن أسلحة تابعة لمليشا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء وذلك بعد مراقبة عملية نقلها.

وأكد التحالف، أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مطالبًا المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء.

وكان التحالف، أعلن انتهاء المهلة التي منحها لميليشيا الحوثي لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء.

وتصدر هاشتاق القوات الجويه الملكية السعودية الترند في المملكة، وشارك في الترند نشطاء يمنيين بصور وفيديوهات من الضربات التي شنها الطيران على معاقل ومخابئ أسلحة مليشيا الحوثي.

ونرصد لكم في التغريدات القادمة أبرز الصور الحية من الضربات الجوية:

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