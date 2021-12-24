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طقس الجمعة.. أمطار ورياح نشطة وهذه درجات الحرارة العظمى والصغرى بمكة والمدينة

طقس الجمعة.. أمطار ورياح نشطة وهذه درجات الحرارة العظمى والصغرى بمكة والمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله تعالي، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والشرقية.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

أما عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مكة المكرمة فتكون 29 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية.

وفي المدينة المنورة تُسجل أعلى حرارة 25 درجة مئوية، بينما تكون أدنى درجة حرارة 14 درجة مئوية بمشيئة الله.

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