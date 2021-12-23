قرار مهم من «التجارة» بشأن السلع والمنتجات المخالفة لـ«الفطرة السليمة»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة أنها تراقب وتضبط المخالفات التجارية في جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأوضحت التجارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أن الفرق الرقابية في جميع مناطق المملكة تضبط المنشآت التجارية في حال عرض سلع أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة وتوقع الجزاءات المقررة نظاماً مع مصادرة المنتجات المخالفة.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن فرقها الرقابية مستمرة في أداء مهماتها للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وامتثالها للأنظمة.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مثل هذه المخالفات لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” .