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واتسآب يصدر تنبيهات عاجلة من عمليات احتيال واسعة تستهدف المستخدمين

واتسآب يصدر تنبيهات عاجلة من عمليات احتيال واسعة تستهدف المستخدمين
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تواصل – وكالات:

يحذر خبراء التقنية مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي “واتسآب” من آلاف مواقع الويب التي تتخفى في شكل تطبيق الدردشة الشهير في محاولة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول.

ويؤكد الخبراء، أن الهاكرز يحاولون اتباع تكتيك جديد للوصول إلى حسابات واتسآب، وهو تهديد يجب أن يكون جميع المستخدمين على علم به.

وتقول الشركة المملوكة لـ “فيسبوك”، إنها اكتشفت أكثر من 39000 موقع ويب تحاول سرقة تفاصيل المستخدم من خلال صفحات تسجيل الدخول المزيفة.

وأضاف خبراء التقنية أن الأمر لا يقتصر على واتسآب فقط الذي وقع في عملية الاحتيال، مع محاولة اللصوص أيضا الضغط على تفاصيل حساب “فيسبوك” و”مسنجر” و”إنستغرام” أيضاً، وتجذب هجمات التصيد الجديدة الضحايا إلى مواقع الويب التي يبدو أن جهة موثوقا بها تديرها.

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