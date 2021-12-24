تعديلات جديدة.. استبعاد نوعين من الطب من التخصصات الصحية

تواصل – فؤيق التحرير:

بدأت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في إجراء تعديلات على لائحة الاعتماد والتسجيل والتصنيف المهني تركز على الشهادات العلمية واعتمادها في بلد المصدر والخبرات العملية مع استبعاد اعتماد طلبات الطب الشعبي والبديل.

وحسب صحيفة المدينة، فإنه وفقًا للضوابط لا تقبل المؤهلات الصادرة من كليات غير صحية، إلا ما استثني بنص في هذه اللائحة والمؤهلات التي تصدر من جهات تعليمية غير معتمدة في بلد المصدر والمؤهلات العليا المسبوقة بشهادات بكالوريوس خارج المجال الصحي وشهادات الماجستير والدكتوراه التي أُكملت متطلباتها التدريبية على رأس العمل في المملكة.

هذا بالإضافة إلى المؤهلات الأكاديمية الصحية التي ترفض وزارة التعليم معادلتها والمؤهلات في تخصصات أو مهن غير صحية، كالطب الشعبي والطب البديل، والتخصصات التربوية، وتخصصات المختبرات غير الطبية مثل الكيمياء أو الأحياء أو علم الحيوان أو علم النبات أو الفيزياء أو علم الأدوية.

ومن بين المؤهلات المرفوضة شهادات التعليم عن بعد، ويستثنى من ذلك ما يقرره المجلس المهني .

ووفقًا للضوابط لا تقبل المؤهلات الصادرة من كليات غير صحية، إلا ما استثني بنص في هذه اللائحة والمؤهلات التي تصدر من جهات تعليمية غير معتمدة في بلد المصدر والمؤهلات العليا المسبوقة بشهادات بكالوريوس خارج المجال الصحي وشهادات الماجستير والدكتوراه التي أُكملت متطلباتها التدريبية على رأس العمل في المملكة والمؤهلات الأكاديمية الصحية التي ترفض وزارة التعليم معادلتها.