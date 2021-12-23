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«أمانة الرياض» تحذر من هذه الممارسات بالحدائق العامة.. نرصد المخالفات ونطبق الغرامات

«أمانة الرياض» تحذر من هذه الممارسات بالحدائق العامة.. نرصد المخالفات ونطبق الغرامات
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تواصل – فريق التحرير:

شددت أمانة منطقة الرياض، أن اللوائح والأنظمة تمنع إشعال النار واستخدام الشيشة في الحدائق والمتنزهات العامة.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن مراقبي الأمانة سيرصدون التجاوزات، وسيطبقون الغرامات بحدها الأقصى؛ لتبقى حدائقنا جاذبة وصحية”.

وأكدت أمانة منطقة الرياض، أن الالتزام بالتعليمات دليل على الوعي وكذلك يجنبك العقوبات النظامية.

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