«أمانة الرياض» تحذر من هذه الممارسات بالحدائق العامة.. نرصد المخالفات ونطبق الغرامات

تواصل – فريق التحرير:

شددت أمانة منطقة الرياض، أن اللوائح والأنظمة تمنع إشعال النار واستخدام الشيشة في الحدائق والمتنزهات العامة.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن مراقبي الأمانة سيرصدون التجاوزات، وسيطبقون الغرامات بحدها الأقصى؛ لتبقى حدائقنا جاذبة وصحية”.

وأكدت أمانة منطقة الرياض، أن الالتزام بالتعليمات دليل على الوعي وكذلك يجنبك العقوبات النظامية.