«أمانة الرياض» تحذر من هذه الممارسات بالحدائق العامة.. نرصد المخالفات ونطبق الغرامات

تواصل – فريق التحرير:
شددت أمانة منطقة الرياض، أن اللوائح والأنظمة تمنع إشعال النار واستخدام الشيشة في الحدائق والمتنزهات العامة.
وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن مراقبي الأمانة سيرصدون التجاوزات، وسيطبقون الغرامات بحدها الأقصى؛ لتبقى حدائقنا جاذبة وصحية”.
وأكدت أمانة منطقة الرياض، أن الالتزام بالتعليمات دليل على الوعي وكذلك يجنبك العقوبات النظامية.
🛑 تنبيه:
اللوائح والأنظمة تمنع إشعال النار واستخدام الشيشة في الحدائق العامة..
مراقبونا سيرصدون التجاوزات، وسيطبقون الغرامات بحدها الأقصى؛ لتبقى حدائقنا جاذبة وصحية..pic.twitter.com/T6J1IydzNf
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)December 23, 2021