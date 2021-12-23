أمانة جدة: إغلاق طريق الأمير سعود الفيصل لمدة 12 ساعة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة ومرور جدة عن إغلاق كامل طريق الأمير سعود الفيصل عند مستشفى الملك فيصل التخصصي، ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى 2 ظهر يوم الجمعة لإنشاء جسر المشاة.

وأعلن حساب أمانة محافظة جدة “تويتر”، أنه وبالتعاون مع مرور جدة، سيتم إغلاق طريق الأمير سعود الفيصل، ابتداءً من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهر يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021م، وذلك لرفع وتثبيت الهيكل المعدني لجسر المشاة، مهيباً بقائدي المركبات استخدام الطرق البديلة.