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إعلان من «الموارد البشرية» عن فتح التقديم في هذا البرنامج

إعلان من «الموارد البشرية» عن فتح التقديم في هذا البرنامج
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنتمنصة “دروب”للتعليم الإلكتروني إحدى مبادرات صندوق تنميةالموارد البشريةالمدعومة من وزارة الموارد البشرية عن فتح باب التقديم في المرحلة الرابعة من برنامج اللغة الإنجليزية مجاناً للرجال والنساء مع شهادات معتمدة من هدف وشهادة أخرى من الجهة مقدمة التدريب.

وأوضحت المنصة أن التسجيل بدأ من أمس الخميس 1443/5/19هـ (الموافق 2021/12/23م) عن طريق تسجيل الدخول(اضغط هنا)ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

الشروط والضوابط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– العمر بين 18 و 40 سنة.

– أن يكون قد اجتياز عدد من البرامج التدريبية في منصة دروب (عدد 3 برامج كحد أدنى خلال الشهرين الماضيين).

– يمكن للمتقدم التسجيل في أي مرحلة من مراحل التسجيل في حال لم يقبل في مرحلة ما.

وأوضحت المنصة مزايا البرنامج وهي :

– الدورة متاحة مجاناً للجميع (رجال ونساء) من مختلف مناطق المملكة.

– جميع المستويات متاحة.

– مدة التدريب (شهرين) ويشمل (16) مستوى تدريبي ويمكن للمتدرب التقدم في المستويات.

– يتقدم المتدرب من مستوى لآخر وفق سرعته وأدائه الشخصي.

– شهادة إجتياز مستوى مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالإضافة إلى شهادة أخرى من الجهة مقدمة التدريب.

– يمكن للمتدرب المتميز أن يتقدم بطلب تمديد التدريب لشهرين إضافية في حال انطبقت عليه الضوابط وتوفر شاغر.

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