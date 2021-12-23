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لمرضى النقرس.. تجنبوا الإفراط في تناول هذه الأطعمة

لمرضى النقرس.. تجنبوا الإفراط في تناول هذه الأطعمة
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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء الصحة، مرضى النقرس بتجنب بعض الأنواع من الأطعمة والتي قد تتسبب في تطور الحالة.

وفي هذا السياق، أوضح المركز الاتحادي للتغذية أن مرضى النقرس عليهم تجنب الأطعمة الغنية بمادة “البيورين”؛ نظرا لأن هذه المادة تتحول في الجسم إلى حمض اليوريك المعروف أيضا بحمض البوليك، والذي يعزز نوبات النقرس.

وقال المركز الألماني أن الأطعمة الغنية بمادة “البيورين” هي: البقوليات (مثل الفول والبازلاء والعدس) وبعض الخضروات (مثل السبانخ والهليون) والخميرة والأحشاء الداخلية للحيوان والأسماك الدهنية (مثل الماكريل والرنجة وثعبان البحر والسردين) وفواكه البحر.

ويضاف إليها أيضا السكر وبدائل السكر مثل السوربيتول والفركتوز، بينما ينبغي تناول اللحوم قليلة الدسم بكمية لا تزيد عن 100 إلى 150 غراماً يومياً.

وأشار إلى أنه ينبغي شرب السوائل بكثرة بمعدل لا يقل عن لترين يومياً، خاصة الماء وشاي الأعشاب غير المحلى؛ حيث تساعد السوائل الجسم على التخلص من حمض البوليك الزائد عبر الكلى.

كما يراعى أيضا شرب الشاي والقهوة باعتدال مع الحرص على التمتع بوزن طبيعي وممارسة الرياضة بانتظام.

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