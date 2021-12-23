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بوتين يهاجم المتحولين جنسيا ويصفهم بمتحورات كورونا

بوتين يهاجم المتحولين جنسيا ويصفهم بمتحورات كورونا
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تواصل- فريق التحرير

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بونتين المتحولين جنسيا في حديثه السنوي.

وقال بوتين خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي السنوي أمس الخميس: “إنه لا يوجد شيء اسمه مثلية، علينا إيجاد دواء لهذا المرض”.

وأضاف أن المتحولين جنسياً أصبحوا أنواعا كثيرة مثل متحورات كورونا.

ونوه في رفضه لهؤلاء الصنف أنه  إذا تحول الرجل لامرأة وتنافس في رياضات نسائية سيفوز فيها كلها.

وتابع قائلا :”  وبالتالي فإن الرياضة النسائية ستنقرض تماما، إن الرجل رجل والمرأة مرأة والأم أم والأب أب”.

كما شدد بوتين، أيضا أن إهانة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- على المواقع الإلكترونية ليست حرية تعبير.

وأضاف: “وضع هتلر على موقع “الفوج الخالد”حرية رأي؟ لنفكر في هذا الجانب من الموضوع.. إهانة للنبي محمد ما هي؟ هل هي حرية رأي؟”.

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