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من لبنان.. ضبط مليون قرص مخدر داخل شحنة ليمون

من لبنان.. ضبط مليون قرص مخدر داخل شحنة ليمون
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تواصل- وكالات:

يبدو أن عملية ضبط الحدود والجمارك أصبح شيئًا أكبر من الحكومة اللبنانية، التي لا تزال عاجزة عن وقف تهريب المخدرات إلى دول الخليج بشكل خاص.

تمكنت شرطة دبي، اليوم الخميس، من إحباط تهريب أكثر من مليون قرص كبتاغون بقيمة 15.8 مليون دولار في شحنة استيراد ليمون واعتقلت أربعة أشخاص من جنسية عربية.

وقالت السلطات في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية “أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في عملية استباقية تهريب مليون و160 ألفا و500 قرص من مخدر الكبتاغون بقيمة سوقية بلغت 58 مليوناً و25 ألف درهم”.

وأضافت أنها “ألقت القبض على المتهمين الأربعة المقيمين في الدولة وجميعهم من جنسية عربية واحدة” لم تذكرها.

ونشرت شرطة دبي فيديو يظهر أكياسا تحوي المخدرات مخفية في حبات ليمون بلاستيكية “مخلوطة بفاكهة ليمون حقيقي”.

وتابع البيان أن الشحنة “قادمة من إحدى الدول العربية” التي لم تسمها، لكن فرانس برس ذكرت أن صور العملية المنشورة تظهر عبارة “صنع في لبنان” على الصناديق المحجوزة.

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