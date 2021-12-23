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«وبالوالدين إحسانًا».. شاب يحمل والده على كتفه لإيصاله للمسجد النبوي

«وبالوالدين إحسانًا».. شاب يحمل والده على كتفه لإيصاله للمسجد النبوي
«وبالوالدين إحسانًا».. شاب يحمل والده على كتفه لإيصاله للمسجد النبوي
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تواصل- فريق التحرير:

انتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو متداول يُعبر عن بر الوالدين والرحمة بهما عند كبر سنهما، والذي جسدها شاب في أروع صورها، حيث حمل والده المُسن على كتفه لإيصاله إلى المسجد النبوي.

وحاز الفيديو على إعجاب المغردين بشكل كبير، وأشادوا بما يجيب أن يكون عليه الأبناء مع والديهم عند كبرهما وقبل ذلك أيضًا، داعين للشاب بأن يجازيه الله خير الجزاء على ما قدمه من من بر لوالده في أبهى صوره.

وحاز الفيديو على مئات الآلاف من المشاهدات في ساعات قليلة فور انتشاره بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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