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«الحج والعمرة» توضح مزايا تطبيق Saudi Visa Bio.. تسريع إصدار التأشيرات

«الحج والعمرة» توضح مزايا تطبيق Saudi Visa Bio.. تسريع إصدار التأشيرات
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الحج والعمرة خصائص ومزايا تطبيق (Saudi Visa Bio)، والذي يساهم في تسريع إجراءات إصدار تأشيرات الحج والعمرة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن تطبيق (Saudi Visa Bio) يساعد في تسجيل الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن من خلال الهواتف الذكية، وأطلقته وزارة الخارجية لتجويد الخدمات المقدمة لضويف الرحمن.

ومن أهم خصائص ومزايا تطبيق Saudi Visa Bio ما يلي:

1- تطبيق لتسجيل الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن من خلال الهواتف الذكية

2- أطلقته وزارة الخارجية لتجويد الخدمات المقدمة لضويف الرحمن

3- يتم تسجيل الخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين قبل إصدار تأشيرات الحج والعمرة ومن ثم ربط البصمة بالتأشيرة

4- بدء التطبيق في الدول ضمن خطة توسع وجدول زمني

5- يتم تجويد الخدمات بشكل مستمر بمشاركة العديد من الجهات

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