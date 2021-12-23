طبيب سعودي حديث العالم.. أجرى عملية نادرة للغاية لجنين في رحم أمه

تواصل- فريق التحرير:

نجح فريق طبي في مركز كليفلاند الطبي بولاية أوهايو الأمريكية، بقيادة الطبيب السعودي هاني نجم، في إجراء عملية جراحية دقيقة ونادرة لجنين داخل رحم والدته، في واحدة من العمليات التي لا تتكرر كثيرًا.

ومن باب التفاخر نشر مركز كليفلاند الطبي محاكاة للعملية الجراحية التي أجراها الدكتور هاني وهو رئيس قسم جراحه القلب في المركز والفريق الطبي لاستئصال ورم سرطاني في قلب جنين عمره 5 شهور داخل رحم والدته، ونشر المركز مقطع الفيديو بعد التأكد من نجاح العملية وولادة الطفل بصحة جيدة.

وفي أول تعليق له على نجاح العملية التي أصبحت حديث وسائل الإعلام الغربية، قال الدكتور هاني نجم، مغرداً على حسابه الرسمي في “تويتر”: أنا سعيد بتمكني الجراحي من استئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، عمره 5 شهور وإرجاع الجنين للرحم، ليكمل الحمل حتى الولادة مع فريق جراحه الأجنة في كليفلاند كلينك”.