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هل يمكن الاستفادة بأكثر من قطاع في برنامج ريف؟

هل يمكن الاستفادة بأكثر من قطاع في برنامج ريف؟
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج ريف أنه يمكن للمواطن التقديم بحيث لا يتجاوز البرامج المستفاد منها ثلاث برامج ولقطاع الأسر المنتجة (القيمة المضافة) منتج واحد كحد أقصى.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مواطن وجه سؤالا استفسر من خلاله على إمكانية التقديم على قطاع آخر رغم حصوله على الدعم لمدة عام.

وقال المواطن في سؤاله: “السلام عليكم.. أنا أخذت الدعم الريفي لمده سنه كل شهر ٤٥٠٠ هل أقدر أقدم على دعم العسل واستحقه أم لا؟

وأجاب برنامج ريف بقوله “بإمكانك التقديم بحيث لا يتجاوز البرامج المستفاد منها ثلاث برامج ولقطاع الأسر المنتجة (القيمة المضافة) منتج واحد كحد أقصى حسب الميز النسبية الزراعية بالمناطق، نسعد بخدمتك”.

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