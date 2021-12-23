ضبط 30 طنًا من المواد الغذائية غير صالح للاستهلام الآدمي

تواصل-فريق التحرير:

نفذت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من الحملات الميدانية المكثفة على الباعة الجائلين في حوش بكر والأحياء المجاورة له، وذلك في إطار جهودها للقضاء على الظواهر السلبية التي تشكل خطراً على الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة المشتركة المكونة من الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية رصدت حوشاً شعبياً مخالفاً يتم بداخله تخزين المواد الغذائية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأضافت: تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء الحفظ والتخزين وتدني في مستوى النظافة العامة، مشيرةً إلى مصادرة 30 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الادمي تم إتلافها في نفس الموقع.

وبيَّنت البلدية أنه تم إغلاق الحوش فوراً وإشعار المالك بضرورة مراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المُتَّبعة.

وفي السياق ذاته قامت الأمانة وبمساندة من الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة بحملة على الحدائق العامة ومواقف حجز السيارات بطريق الأمير محمد بن سلمان لمنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة قد تسبب إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق أو تشويه المظهر العام، إذ أسفر عنها مصادرة مجموعة من الألعاب الهوائية والسيارات الكهربائية والدراجات الهوائية وجميع الألعاب التي كانت تحت تصرف المخالفين وأخذ التعهد عليهم بعدم التكرار.