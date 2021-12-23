تسريب صورة لـ حسن إيرلو من داخل العناية المركزة قبل وفاته تزيد الشكوك

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مُسربة من داخل مستشفى في العراق، لسفير إيران حسن إيرلو، لدى مليشيا الحوثي في اليمن، الذي لقى مصرعه قبل أيام، حيث أعلنت الحكومة الإيرانية وفاته متأثرًا بفيروس كورونا، بينما قالت وسائل إعلام أنه توفى نتيجة إصابات تعرض لها في غارة للتحالف أثناء تواجده في مقرات عسكرية لمليشيا الحوثي.

وقال البعض إن الصورة نشرتها حسابات تابعة للحكومة الإيرانية لإثبات أن “إيرلو” مات بكورونا، إلا أن نشطاء أبدوا ملاحظات أخرى تدل على أن الصورة تقول أنه مصاب بإصابات غير كورونا.

وعلق أحد الصحفيين بالقول على الصورة :” صورة ل “حسن ايرلو” تتداولها حسابات تابعة للحكومة الإيرانية بهدف إثبات الرواية التي تشير إلى أن سبب وفاته هو فايروس كورونا”.

وأضاف :” يبدو أن تلك الحسابات لم تلاحظ أن “كوفيد19” يسبب حروق في الأنف لكنه في الوقت نفسه لا ينقل العدوى إلى الممرض الذي لا يلبس البدلة الواقية بجواره “.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، أصدر بيانًا بشأن مصرع مندوب إيران وقائد معارك مليشيات الحوثي في اليمن حسن إيرلو، الذي أعلنت إيران عن مصرعه يوم الثلاثاء الماضي.

وقدم خامنئي التعزية لأسرة إيرلو، واعترف في بيانه الذي صدر اليوم، بمقتل شقيقين لحسن إيرلو في وقت سابق، حسب وكالة أنباء “إرنا”.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد زادة، الثلاثاء، عن مصرع حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا – بحسب ما جاء في بيان نشره التلفزيون الإيراني-.

وشيعت الثلاثاء، جنازة “حسن إيرلو”، وحمل المشيعون النعش على الأكتاف بطريقة تقليدية مغايرة لطرق تشييع المتوفين بكورونا.

وأشار مراقبون إلى أن طريقة تشييع الجنازة تعزز من الشكوك حول مصرع “إيرلو”، في الوقت الذي أكد فيه موقع “كيهان” الإيراني أن حسن إيرلو توفي جراء إصابته بغارة للتحالف في اليمن، حيث أصيب بجروح في قصف للتحالف في مناطق الصراع مع الحوثيين، وإن مغادرته اليمن للعلاج جراء إصابته بكورونا هي أخبار كاذبة.