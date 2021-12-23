«الصحة»: 4 عوامل تؤكد أهمية لقاح كورونا للأطفال

تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، على أهيمة تلقي الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة للقاح المضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقال الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تتزايد المخاوف عالمياً حول الخطر الذي يحيط بالأطفال من فيروس كورونا، اللقاحات تحافظ عليهم -بإذن الله- وتعزز من نجاح مستقبلهم”.

وأوضحت الصحة، أنه بعد إثبات مأمونية اللقاح على الأطفال من 5 – 11 سنة ننصح بأخذه للعوامل التالية:

1- تحقيق مناعة ضد الفيروس ومتحوراته

2- تقليل احتمال إصابة الطفل بالفيروس ومتحورته

3- تسريع العودة للحياة الطبيعية

4- تفادي مضاعفات كوفيد الطويلة الأمد