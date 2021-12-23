«الصحة»: 4 عوامل تؤكد أهمية لقاح كورونا للأطفال

تواصل – فريق التحرير:
شددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، على أهيمة تلقي الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة للقاح المضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19”.
وقال الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تتزايد المخاوف عالمياً حول الخطر الذي يحيط بالأطفال من فيروس كورونا، اللقاحات تحافظ عليهم -بإذن الله- وتعزز من نجاح مستقبلهم”.
وأوضحت الصحة، أنه بعد إثبات مأمونية اللقاح على الأطفال من 5 – 11 سنة ننصح بأخذه للعوامل التالية:
1- تحقيق مناعة ضد الفيروس ومتحوراته
2- تقليل احتمال إصابة الطفل بالفيروس ومتحورته
3- تسريع العودة للحياة الطبيعية
4- تفادي مضاعفات كوفيد الطويلة الأمد
تتزايد المخاوف عالمياً حول الخطر الذي يحيط بالأطفال من فيروس كورونا، اللقاحات تحافظ عليهم -بإذن الله- وتعزز من نجاح مستقبلهم.pic.twitter.com/Q2xZeM4m8S
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH)December 23, 2021