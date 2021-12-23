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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الصحة»: 4 عوامل تؤكد أهمية لقاح كورونا للأطفال

«الصحة»: 4 عوامل تؤكد أهمية لقاح كورونا للأطفال
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تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، على أهيمة تلقي الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة للقاح المضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقال الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تتزايد المخاوف عالمياً حول الخطر الذي يحيط بالأطفال من فيروس كورونا، اللقاحات تحافظ عليهم -بإذن الله- وتعزز من نجاح مستقبلهم”.

وأوضحت الصحة، أنه بعد إثبات مأمونية اللقاح على الأطفال من 5 – 11 سنة ننصح بأخذه للعوامل التالية:

1- تحقيق مناعة ضد الفيروس ومتحوراته

2- تقليل احتمال إصابة الطفل بالفيروس ومتحورته

3- تسريع العودة للحياة الطبيعية

4- تفادي مضاعفات كوفيد الطويلة الأمد

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