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مفاجأة في حادث نسرين النوفل.. وشقيقها يكشف ماذا وثّق مقطع الفيديو

مفاجأة في حادث نسرين النوفل.. وشقيقها يكشف ماذا وثّق مقطع الفيديو
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المهندس إبراهيم النوفل،  شقيق معلمة القرآن الكريم نسرين النوفل، تفاصيل الحادث الذي تعرضت له رفقة أطفالها وبنات عمتها، من قبل طفل يبلغ 12 عامًا أثناء ممارسته التفحيط في الشارع- وهو ما كان بمثابة مفاجأة-، ما تسبب في وفاة طفلتيها وإصابتها وبنات عمتها بإصابات خطيرة.

وقال “النوفل” في مداخلة هاتفية عبر برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليحية”، إن شقيقته خرجت من الحالة الحرجة لكنها ما زلت في العناية المركزة، مشيراً إلى أنها تحتاج للبقاء تحت الملاحظة من قبل المختصين.

كما كشف النوفل أن شقيقته وابنتيها لم يكن وحدهن في الحادث، حيث تعرضت ابنتا عمته للحادث معهن وكانا في حالة حرجة، مشيراً إلى أن إحداهن خرجت من الرعاية المركزة والأخرى ما زلت تمكث في العناية.

وأوضح أن شقيقته ومن كن معها كانوا يسيرون على جانب الطريق، وأثبت الفيديو أن الطفل الذي كان يقود المركبة كان يمارس التفحيط وصدمهما بشدة، ما أدى لوفاة طفلتي شقيقته وإصابة شقيقته بنزيف حاد وكسور في العظام وتهتكات عظمية، كما هو الحال كذلك في إصابات بنات عمتها.

وناشد “النوفل” المسؤولين بالتشديد على عدم السماح بممارسة التفحيط، كما ناشد الآباء بعدم السماح لأطفالهم بمثل هذه الأفعال لخطورتها.

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