عصابة تتربص بكبار السن لنشل ما بحوزتهم.. وشرطة الرياض تطيح بهم

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تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، من القبض على مواطن و(3) مقيمين ومخالفَين لنظام أمن الحدود لقيامهم بالتربص لكبار السن في الأماكن العامة ونشل ما بحوزتهم.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (6) أشخاص، مواطن و(3) مقيمين ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في التربص بكبار السن في الأماكن العامة، ونشل ما بحوزتهم.

وأضاف متحدث شرطة الرياض، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.