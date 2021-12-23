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زخم أكبر لاحتجاجات المعلمين.. غصة جديدة في حلق النظام الإيراني

زخم أكبر لاحتجاجات المعلمين.. غصة جديدة في حلق النظام الإيراني
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تواصل- فريق التحرير

في تطورات جديدة في الشأن الإيراني، بسبب سوء الأوضاع المعيشية، والأجور المتدنية للمعلمين والمتقاعدين، شهدت عشرات المدن الإيرانية، اليوم، احتجاجات واسعة.

وقام المعلمون الغاضبون برفع شعارات ضد الغلاء وتدني أوضاعهم الاقتصادية وعدم كفاية الرواتب.

كما شددوا على استمرارية الاحتجاجات، التي امتدت من الأحواز جنوبا إلى طهران ومشهد وأذربيجان شمالا، ووصفت بأنها الأكبر من حيث العدد منذ 2019.

ونقلت القبس الكويتية عن مصادر مطلعة ، أن  صدامات أمنية رافقت التظاهرات ، وتعرض العديد من المشاركين للضرب والاعتقال، خاصة في محافظة  شيراز.

من جهته أرسل مكتب المدعي العام في محافظات عدة رسائل نصية تمنع تنظيم أي تجمعات احتجاجية، حيث أعلن أنها تُستخدم من قبل المعارضة ضد النظام الإيراني.

وقد احتج المتظاهرون على تصنيف الحكومة الناقص، وعدم تنفيذها لمشروع قانون تصنيف المعلمين، وتجاهل مشروع قانون مساواة المعاشات التقاعدية.

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