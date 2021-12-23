بعد تكفّله بسداد ديون «الشمري»..موقف إنساني جديد للأمير عبدالعزيز بن فهد

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لا يتوانى الأمير عبدالعزيز بن فهد، عن فعل الخير والهبة لنجدة المتعثر، فبعد أن تكفل بسداد ديون الراحل محمد الشمري- رحمه الله- والتي بلغت 2 مليون ريال، كما انه أهدى الطرف الآخر في الحادث وهو يوسف العنزي، مركبة بدلًا من مركبته التي تحطمت بعد أن صرح شقيقه أنه لم يسدد ديونها.

كشف فايز المالكي عن موقف إنساني جديد للأمير عبدالعزيز بن فهد، بتكفله بحالة إنسانية لمؤذن مسجد يعاني من تهشم أسنانه، حيث كانت انتشرت نداءات لمساعدته بعد أن قال إنه :” مؤذن مسجد وحارس آمن والله تمر على مواقف محرجه ولا اقدر ابتسم ولا اتكلم مع العالم اعتزلت العالم واصاحبي وأصبحت وحيدًا والكمامة اصبح لبسي الدائم يشهد الله “.

وقال “المالكي” عبر حسابه على “تويتر”، ناقلًا كلام الأمير عبدالعزيز بن فهد :” أسال الله يشفيك رح اي مستشفي عندك وعالج اسنانك وتكلفتها على حساب عبدالعزيز بن فهد وهو أمر بذلك الله يرفع قدره ويرحم والديه”.