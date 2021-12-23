الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد تكفّله بسداد ديون «الشمري»..موقف إنساني جديد للأمير عبدالعزيز بن فهد

بعد تكفّله بسداد ديون «الشمري»..موقف إنساني جديد للأمير عبدالعزيز بن فهد
0

تواصل- فريق التحرير:

لا يتوانى الأمير عبدالعزيز بن فهد، عن فعل الخير والهبة لنجدة المتعثر، فبعد أن تكفل بسداد ديون الراحل محمد الشمري- رحمه الله- والتي بلغت 2 مليون ريال، كما انه أهدى الطرف الآخر في الحادث وهو يوسف العنزي، مركبة بدلًا من مركبته التي تحطمت بعد أن صرح شقيقه أنه لم يسدد ديونها.

كشف فايز المالكي عن موقف إنساني جديد للأمير عبدالعزيز بن فهد، بتكفله بحالة إنسانية لمؤذن مسجد يعاني من تهشم أسنانه، حيث كانت انتشرت نداءات لمساعدته بعد أن قال إنه :” مؤذن مسجد وحارس آمن والله تمر على مواقف محرجه ولا اقدر ابتسم ولا اتكلم مع العالم اعتزلت العالم واصاحبي وأصبحت وحيدًا والكمامة اصبح لبسي الدائم يشهد الله “.

وقال “المالكي” عبر حسابه على “تويتر”، ناقلًا كلام الأمير عبدالعزيز بن فهد :” أسال الله يشفيك رح اي مستشفي عندك  وعالج اسنانك وتكلفتها على حساب عبدالعزيز بن فهد وهو أمر بذلك الله يرفع قدره ويرحم والديه”.

مواد ذات صلة

صادم.. فيديو جديد مُبكي لحادث محمد الشمري المروع

صادم.. فيديو جديد مُبكي لحادث محمد الشمري المروع

عقب حادث الشمري.. شاهد السيارة التي أمر بها الأمير عبد العزيز بن فهد لـ يوسف العنزي (فيديو)

عقب حادث الشمري.. شاهد السيارة التي أمر بها الأمير عبد العزيز بن فهد لـ يوسف العنزي (فيديو)

«نتشرف بشوفتك».. أول لقاء للمالكي مع نجل الراحل «محمد الشمري» (فيديو مؤثر)

«نتشرف بشوفتك».. أول لقاء للمالكي مع نجل الراحل «محمد الشمري» (فيديو مؤثر)

شاهد.. الكشف عن وصية محمد الشمري التي تركها في مجلسه قبل وفاته

شاهد.. الكشف عن وصية محمد الشمري التي تركها في مجلسه قبل وفاته

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>