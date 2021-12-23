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ضبط 12 مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة

ضبط 12 مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (12) مخالفًا لنظام البيئة؛ لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط (10) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لأربعة مواطنين، ويعمل عليها مقيم من الجنسية السودانية، و(3) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية اليمنية، و(2) من الجنسية الباكستانية، وقد طُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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