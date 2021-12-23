بعد تحديد المصادر المالية المستثناة هل يتأثر الدعم بالعلاوة المقطوعة؟ حساب المواطن يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامجحساب المواطن، أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد بشأن تأثير العلاوة المقطوعة على الدعم وهل تخصم عند احتساب الدخل في حساب المواطن؟.

وأجاب برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين” بقوله “يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات، ويتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة”.

المصادر المالية المستثناة من الاحتساب

وفي وقت سابق، كشف برنامج حساب المواطن، عن ‏المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري.

وأوضح حساب المواطن، أنه لا يحتسب ضمن الدخل الشهري أو مصادر الدخل الأخرى كلاً من:

-المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج.

-المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث

-الصدقات

حقيقة إعادة فتح التسجيل

كما أوضح برنامج حساب المواطن، حقيقة ما يتم تداوله بشأن إعادة فتح التسجيل بالبرنامج لغير المسجلين.

وأكد البرنامج، أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، وذلك رداً على عدد من الاستفسارات التي وردت عبر حساب البرنامج على “تويتر”.

وأشار إلى أن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

وكان حساب المواطن قد أوضح أنه لا يوجد تاريخ محدد لفتح التسجيل، في حين تتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

وأوضح أنه يستثنى من تعليق التسجيل، إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين، إذ يمكن إضافتهم عن طريق البوابة الإلكترونية عبرالرابط، وفق الخطوات التالية:

1- تفاصيل الطلب

2- بيانات التابعين

3- إضافة التابعين

4- الضغط على إضافة

5- ثم الضغط على حفظ

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

ويشترط أيضا عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

أخبار متعلقة